ПАО "Укрзализныця" предупреждает о возможных изменениях в движении поездов из-за проведения ремонтных работ на участке Жмеринка-Гречаны. Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

Как отмечается, изменения будут вноситься, в частности, в график движения поездов, которые курсируют в западном направлении. Кроме того, временно будет закрыта продажа билетов на некоторые поезда этого направления.

Проведение ремонтных работ запланировано на вторую и третью декады сентября.

Также сообщается, что уже на этой неделе, после корректировки графика движения поездов, продажа билетов будет возобновлена.