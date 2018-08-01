Украина передала Эрдогану список украинских политзаключенных

Украина передала Турции список всех политзаключенных Кремля, о которых ранее просил президент Реджеп Эрдоган. Об этом сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает "Громадське".

Как сообщает издание, список передали через украинское посольство в Турции.

"Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было", - сказал он.

Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.