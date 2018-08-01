В понедельник, 27 августа, в Одессе полицейские задержали "минера", который 24 августа прислал сообщение с угрозами взорвать железнодорожный вокзал города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе.

В полиции отмечают, что информация о минировании вокзала не подтвердилась.

"На месте происшествия работали специалисты Взрывотехнического управления и подразделения ГСЧС. Во время обследования помещений вокзала и прилегающих к нему территорий взрывных устройств обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что было установлено местонахождение провонарушителя, которого впоследствии задержали. Им оказался 24-летний одессит. Как пояснил мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил проверить скорость реагирования нарядов полиции и сообщил о заминировании.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.