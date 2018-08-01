В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавший

В центре Харькова на площади Героев Небесной Сотни произошла стрельба, в результате чего пострадал один мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, вчера, 26 августа 2018 года, в районе одиннадцати часов правоохранителям сообщили о стрельбе на территории площади Героев Небесной Сотни.

Правоохранители установили, что между четырьмя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт, в результате которого один из них произвел выстрел в сторону потерпевшего из травматического пистолета "Форт-12". В результате происшествия рваные раны щеки получил 45-летний мужчина, от госпитализации он отказался.

В настоящее время 42-летний мужчина, который открыл стрельбу, задержан. По данному факту открыто уголовное производство ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.