Порошенко и патриарх Варфоломей обсудили действия по созданию автокефальной украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-служба Администрации украинского президента.

Отметим, что Вселенский Патриарх поздравил украинский с Днем независимости.

"Теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви", - сказал он.

В ходе разговора Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха и рассказал про утреннюю молитву за Украину. Также собеседники обсудили дальнейшие действия на пути создания единой поместной Православной Церкви Украины.