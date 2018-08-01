Порошенко и патриарх Варфоломей обсудили действия по созданию автокефальной украинской церкви

Порошенко и патриарх Варфоломей обсудили действия по созданию автокефальной украинской церквиСегодня, 18:32
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-служба Администрации украинского президента.
Отметим, что Вселенский Патриарх поздравил украинский с Днем независимости.
"Теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви", - сказал он.
В ходе разговора Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха и рассказал про утреннюю молитву за Украину. Также собеседники обсудили дальнейшие действия на пути создания единой поместной Православной Церкви Украины.