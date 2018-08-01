Кучма признал Будапештский меморандум ошибкой

Второй президент Украины Леонид Кучма назвал Будапештский меморандум одной из основных ошибок, допущенных властями за время независимости.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех больших государств. Мы (и я, и предыдущая власть, которая разрабатывала этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такие лицемерие и цинизм", - заявил Кучма.

Также он назвал ошибкой "то, как властью была упущена энергетика нации после Оранжевой революции", и что беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу позволили узурпировать власть в 2010 году.

Напомним, существующие границы Украины были гарантированы со стороны США, Великобритании и России согласно подписанному Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) в 1994 году. В 2014 году Россия - одна из стран-подписантов меморандума - аннексировала Крым, а затем ввела войска на территорию Донбасса. Россия заявляла, что соблюдает Будапештский меморандум тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.

При этом помощь США и Великобритании в защите территориальной целостности Украины оказалась ограниченной. В частности, Украина начала получать летальное вооружение только после потери значительной части своей территории.