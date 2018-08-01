Пророссийские боевики 23 августа обстреляли пункт пропуска ""Майорское" в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что накануне Дня независимости Украины около 16:00 смена пограничных нарядов в КПВВ "Майорское" зафиксировала очередной обстрел из снайперской винтовки. В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором пограничники оформляли граждан, следующих через линию разграничения. Никто не пострадал.

"Такие действия российско-оккупационных войск постоянно ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала КПВВ", - добавили в Госпогранслужбе.