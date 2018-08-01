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В Донецкой области будут судить "министра юстиции ДНР"

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении чиновника "министерства юстиции" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в марте 2015 года уроженка города Макеевка Донецкой области вступила в состав террористической организации "ДНР", где была назначена оккупационной властью РФ исполняющей обязанности "министра юстиции ДНР".

"Находясь на вышеуказанной должности и используя полномочия, предоставленные оккупационными властями Российской Федерации, участница террористической организации "ДНР" обеспечивает реализацию задач возглавляемого ею "министерства", деятельность которого направлена на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении

Как отмечается, женщина принимала решение относительно организации деятельности "служб", которые входят в структуру "министерства юстиции ДНР", в частности, "исполнительной службы ДНР", что используется для выполнения преступных решений "судов ДНР", деятельность которых является незаконной и нарушает государственный суверенитет Украины.

"Поскольку сообщница террористов находится на временно оккупированной территории Донецкой области, ее будут судить заочно. Обвинительный акт прокуратурой направлено в суд. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.


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