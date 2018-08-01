В Одессе задержали подозреваемых в покушении на убийство активистов Кузаконя и Козьму

Правоохранители сегодня, 23 августа, в Одессе задержали подозреваемых в покушении на активистов Григория Козьму и Михаила Кузаконя. Об этом сообщил в Twitter глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Спасибо уголовной полиции за серию раскрытых преступлений. Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на авто, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь", - сообщил он.

Напомним, 2 августа в Одессе совершено покушение на общественных активистов Кузаконя и Козьму. По словам активистов, грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором они находились. По словам активистов, грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором они находились. По словам детей, которые стали свидетелями происшествия, за несколько минут, до того, как грузовик въехал в автомобиль активистов, к ним подъехал человек на мопеде и сказал, чтобы они тут не играли, так как тут опасно. Позже, на этом мопеде скрылся водитель грузовика