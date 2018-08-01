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В Мариуполе женщина ночует под горсоветом, требуя отставки мэра

Сегодня, 14:19 citynews.net.ua | Напечатать

Жительница Мариуполя Галина Голубова несколько дней ночует под зданием городского совета, требуя отставки мэра Вадима Бойченко. Об этом сообщает телеканал ТV7.

По словам активистки, ее вынудил выйти на протест отказ местных властей выделить квартиру ее семье, в которой есть пять человек с инвалидностью. При этом вопрос выделения жилья рассматривается уже больше года, а 15 августа был и вовсе снят с повестки.

Кроме того, Голубова обвиняет мэра Мариуполя в коррупции.

Женщина установила палатку под зданием мэрии. Но после того, как это место ночлега залила поливочная машина, она ночует в машине мужа.

В горсовете и полиции заявили, что у активистки есть конституционное право на протест и они не будут ей препятствовать. Комментируя обвинения со стороны Голубовой в коррупции, в мэрии заявили, что «это ее личное мнение». Начальник управления по вопросам прессы и информации горсовета Елена Махова отметила, что по данным антикоррупционной организации Transparency International Ukraine, Мариуполь является лидером в рейтинге прозрачности городов Украины


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