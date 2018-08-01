Работников Закарпатской таможни уличили в организации преступной "схемы" экспорта и импорта товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды служебным лицом Нацполиция начала уголовное производство.

"Данные лица организовали преступную "схему" экспорта табачных изделий и импорт товаров без их растаможивания. За беспрепятственное пересечение продукции через границу без их таможенного оформления предприниматели платили работникам таможенных постов определенную сумму "вознаграждения". В дальнейшем полученные в качестве неправомерной выгоды денежные средства распределялись между всеми участниками коррупционной схемы", - сообщают в ГПУ.

Правоохранители установили всех работников таможни, задействованных в преступной схеме. Кроме них, в этой "схеме" была задействована брокерская контора.

Главного инспектора Закарпатской таможни задержали в Виноградове 22 августа. За беспрепятственное перевозки товара через таможенный пункт пропуска он получил очередной "транш" - 20 тыс. гривен.

Отмечается, что правоохранители провели санкционированные обыски на территории 4-х регионов. По результатам этих мероприятий изъято более миллиона гривен, "черновые" записи, а также документацию, которая подтверждает преступную деятельность фигурантов дела.