В Украине испытали новые неуправляемые ракеты РС-80

В Украине испытали новые неуправляемые ракеты РС-80Сегодня, 20:53
В Черниговской области неуправляемые ракеты РС-80 от ГАХК "Артем" успешно прошли один из этапов государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Сообщается, что во время трехдневных испытаний, которые проходили на одном из военных полигонов в Черниговской области, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.
Отметим, что для всесторонней проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80, а также проведены проверки на безопасность при использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.
Фото: Александр Штупун