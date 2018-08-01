В Кагарлыкской колонии выявлены многочисленные нарушения

Прокуратура Киевской области выявила многочисленные нарушения в Кагарлыкской исправительной колонии номер 115.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отмечают, что во время проверки в Кагарлыкской колонии выявлены нарушения прав осужденных.

"Имеются факты допуска осужденных к работе в столовой учреждения без прохождения ими необходимых медицинских осмотров, необеспечение осужденных надлежащими условиями проживания, нарушения в учреждении противопожарного и природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

Также были выявлены случаи незаконного применения к осужденным мер взысканий, отсуствие проведение с ними надлежащей социально-воспитательной работы, а также нарушения по изъятию у осужденных запрещенных предметов - мобильных телефонов.

"Реагируя на указанные правонарушения, местной прокуратурой внесено указание об устранении указанных и других выявленных по результатам проверок нарушений, которые находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.