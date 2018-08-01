Главе набсовета одного из украинских банков предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен

Национальная полиция 20 августа сообщила главе набсовета одного из украинских банков и четырем другим сотрудникам учреждения о подозрении в растрате 597 млн гривен.

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что должностные лица банка сначала незаконно заложили средства с открытого для них корреспондентского счета другого банка, а потом списали их под кредитные договоры принадлежащих им оффшорных компаний.

Дело рассследуется по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - хищение имущества.

21 августа главе набсовета банка избрали меру пресечения в виде залога 27 млн гривен.

Название банка не сообщается