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В Украине вступил в силу закон о выплате долгов шахтерам

Сегодня, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине сегодня, 22 августа, вступил в силу закон № 2513-VIII о перераспределении средств в государственном бюджете на 2018 год, согласно которому на выплату зарплат шахтерам выделяется 1,4 млрд гривен. Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной рады Украины.

В частности, документ меняет название программы "Поддержка внедрения рынка электрической энергии" на "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции".

Таким образом парламентарии направили 1,4 млрд грн на поддержку угольной отрасли.

Предполагается, что реализация закона снизит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены и на погашение задолженности по оплате труда.

Закон также расширяет источники формирования средств для финансирования этой государственной программы и включает в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного нарушения.


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