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Пять городов в Донецкой области остались без воды из-за аварии

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Ряду город Донецкой области прекращена подача вода из-за аварии на Втором донецком водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса".

Аварийно-восстановительные бригады Славянского регионального производственного управления вторые сутки работают над устранением аварии.

Первый большой порыв произошел на магистральном водоводе диаметром 1400 мм 20 августа в 8 часов на пикете 160+00 (участок от второго до третьего подъемов). Для устранения утечки был наложен металлический сегмент размерами 2 м x 0,3 м и два сегмента размерами 1,1 м x 0,3 м и 1,7 м x 0,03 м. В 6.45 сварочные работы были закончены и водовод был открыт на заполнение.

"Сегодня в 14 часов образовался новый порыв на этом водоводе на пикете 54+00 (участок от второго до третьего подъемов). До окончания ремонтных работ прекращена подача воды городам: Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Торецку", - говорится в сообщении.


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