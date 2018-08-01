В Киеве в ближайшее время ожидается гроза

В ближайшее время во вторник, 21 августа, в Киеве ожидается сильная гроза. Об этом со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра. В КГГА напоминают киевлянам, что в случае шквалов необходимо плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Кроме того, если непогода застала вас на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

"В случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - отметили в КГГА.