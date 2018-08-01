На Прикарпатье разработали органайзер туриста

В Коломые на Ивано-Франковщине создали туристический органайзер - путеводитель, который поможет спланировать гостям день в городе.

Об этом сообщает "Коломыя сегодня".

"В чем же смысл органайзера туриста? Представьте, что вы приехали в незнакомый город. У вас ограниченное количество времени, за которое вы хотите посетить кафе, музеи, памятники архитектуры и забронировать место в отеле. Наш сервис поможет четко и продуктивно распределить ваш отдых", - пишут создатели ресурса.

Отмечается, что органайзер туриста поможет выбрать любое заведение питания, удобный транспорт передвижения, составит программу развлечений и обеспечит комфортный ночлег. Все это с учетом времени, которое есть у посетителя сервиса.

Перейти в органайзер можно по ссылке.