Российские тюремщики готовы начать принудительное кормление Сенцова

ФСИН начнет принудительно кормить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, если его отказ от пищи будет угрожать его жизни.

Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, пишет "Интерфакс".

"100 дней голодовки - это очень сложно, он (Сенцов), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - сказал Мельников.

"Я не считаю, что голодовка - это эффективный способ отстаивания своих прав, это только вредит здоровью. Но нужно понимать, что Сенцов в данном случае идет на принцип", - сказал ответственный секретарь ОНК