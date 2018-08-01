Гособвинитель Януковича предложил похитить экс-президента с территории России

Генеральная прокуратура выступает за создание спецподразделения для задержания бывшего президента Виктора Януковича в России и вывоза в Украину.

Об этом сказал прокурор по делу Януковича Руслан Кравченко в интервью "Громадському".

Кравченко уверен, что после оглашения обвинительного приговора экс-президенту украинские правоохранители должны сделать все возможное для его задержания и помещения в тюрьму.

"Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину", - сказал Кравченко.

Он также отметил, что сторона обвинения не просила суд приговорить Януковича к пожизненному заключению исключительно потому, что данная норма не была включена в украинское законодательство на момент совершения подсудимыми инкриминируемых преступлений.