Крымчане стали активнее получать украинские паспорта

Граждане Украины из Крыма стали активнее получать ID-карты и украинские загранпаспорта в этом году. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Изет Гданов, - сообщает РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 1 августа ID-карты получили 4,5 тыс. крымчан. Гданов добавил, что выдача паспортов проходит в Херсонской области.

"Мы видим увеличение спроса от граждан Украины из Крыма на получение документа государственного образца", - добавил он.

Кроме того, с 2017 года также наблюдается существенное увеличение количества выданных крымчанам биометрических паспортов для выезда за границу.

"За период с 1 января 2017 года по 14 сентября 2017 года 8 398 человек получили паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Через год - 55 392 человека", - отметил Гданов.

Также сообщается, что в Херсонской области открыты дополнительные центры для выдачи документов крымчанам.