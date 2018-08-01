Линкявичюс вновь призывает Россию немедленно освободить Сенцова

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс накануне 100-го дня голодовки Олега Сенцова в очередной раз призвал Россию немедленно освободить украинского режиссера и остальных политзаключенных Кремля.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

"Завтра исполнится 100 дней голодовки О. Сенцова в российской тюрьме. Олег находится на грани жизни и смерти. Мы еще раз призываем Россию освободить незаконно задержанного, невиновного человека и остальных украинских политзаключенных", - отметил глава МИД Литвы