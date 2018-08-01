В Авдеевке возобновили подачу газа

В Авдеевке (Донецкая область) возобновили подачу газа. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По словам Куця, в Авдеевку начали подавать газ, продолжается проверка газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. Завтра начнется подключение в одном-двух поселках Ясиноватского района.

"Фактически работы по подключению начались в субботу. За это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и тридцать в поселке Нетайлово", - добавил он.

Отметим, Авдеевка и семь поселков Ясиноватского района оставались без газа с 7 июня 2017 года, когда в результате боевых действий был поврежден газопровод "Макеевка-Авдеевка". Теперь город и близлежащие поселки будут получать газ из нового газопровода "Очеретино-Авдеевка".