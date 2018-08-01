В оккупированной Макеевке будут испытывать промышленную взрывчатку

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке в течение пяти дней будут проводиться испытания промышленной взрывчатки.

Как передает сайт «администрации» города, испытания будут проходить с 20 по 24 августа с 9-00 до 15-00 на территории Макеввского Научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ).

Подчеркивается, что испытания взрывчатого вещества состоятся с целью допуска его к применению на подконтрольных «ДНР» угольных шахтах.