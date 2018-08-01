Во Львове парализовано движение транспорта в результате ливня (видео)

Во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта парализовано. В некоторых районах города выпал также град, передает Львовский портал.

Отмечается, что больше всего воды "стоит" на Привокзальной, Сахарова и Глубокой. В связи с грозой приостановлено движение городских трамваев и троллейбусов.

Как сообщили во Львовском городском совете, сейчас все коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в городе. Из-за сверхсуточного количества осадков подтоплено десяток улиц.

"В настоящее время приостановлено движение трамваев. На все адреса, где есть подтопления и заиливания, выехали коммунальные службы. Последствия непогоды будут оперативно ликвидированы", - добавили в горсовете.

Уточнили, что на ул. Сахарова является подтопления, сейчас там от заиления чистят дождеприемники. На ул. Родниковая вода уже спадает. Также есть подтопления на ул. Городоцкой, 12, на пр. Чорновола.