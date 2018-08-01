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Во Львове парализовано движение транспорта в результате ливня (видео)

Вчера, 19:59 citynews.net.ua | Напечатать

Во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта парализовано. В некоторых районах города выпал также град, передает Львовский портал.

Отмечается, что больше всего воды "стоит" на Привокзальной, Сахарова и Глубокой. В связи с грозой приостановлено движение городских трамваев и троллейбусов.

Во Львове парализовано движение транспорта в результате ливня (видео)

Как сообщили во Львовском городском совете, сейчас все коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в городе. Из-за сверхсуточного количества осадков подтоплено десяток улиц.

Во Львове парализовано движение транспорта в результате ливня (видео)

"В настоящее время приостановлено движение трамваев. На все адреса, где есть подтопления и заиливания, выехали коммунальные службы. Последствия непогоды будут оперативно ликвидированы", - добавили в горсовете.

Во Львове парализовано движение транспорта в результате ливня (видео)

Уточнили, что на ул. Сахарова является подтопления, сейчас там от заиления чистят дождеприемники. На ул. Родниковая вода уже спадает. Также есть подтопления на ул. Городоцкой, 12, на пр. Чорновола.


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