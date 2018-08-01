Украина успешно испытала крылатую ракету

На юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу», - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов, добавив, что была точно поражена морская цель на расстоянии 100 км.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ракеты этого класса – это мощное высокоточное оружие, «способное уничтожать любые морские и наземные цели».

«Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования», - подчеркнул он.

По словам Турчинова, с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, «стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства».