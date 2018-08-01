В детском учреждении оздоровления и отдыха "Пуща-Водица" в Киеве зафиксировано несколько случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом заявили в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, - сообщает LIGA.net.

Отравились двое взрослых и трое детей. Скорая помощь доставила детей в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1. Медики осмотрели и бактериологически обследовали детей, после чего выписали для прохождения лечения амбулаторно.

В лагере провели внеплановую проверку, выявившую нарушения требований деятельности учреждения по безопасности пищевых продуктов и требований санитарного законодательства. В детском учреждении оздоровления и отдыха провели противоэпидемические мероприятия. Подробности инцидента устанавливаются.