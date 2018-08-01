Минздрав инициировал введение мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в стране

Министерство здравоохранения инициировало внедрение на государственном уровне надлежащей системы мониторинга ситуации с употреблением наркотических средств и алкоголя для решения проблем злоупотребления психоактивными веществами и уменьшения связанных с этим негативных последствий.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров обнародован для общественного обсуждения на сайте Минздрава.

Согласно проекту, Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя при Минздраве будет ответственным за проведение мониторинга на основании показателей, определенных Европейским мониторинговым центром по наркотикам и наркотической зависимости (ЕМЦННЗ), Комиссией по наркотическим средствам при ООН, а также Международным комитетом по контролю за наркотикам.

Отмечается, что основным заданием мониторинга является "беспрерывное получение и анализ информации об обороте психоактивных веществ, противодействию ему, профилактике незаконного потребления, а также информации о процессах лечения и ресоциализации зависимых лиц".

Кроме того, внедрение в Украине системы мониторинга направлено на своевременное выявление негативных тенденций в сфере наркотической и алкогольной зависимости, новых угроз, которые они несут для национальной безопасности, а также их предотвращение.

Мониторинга предусматривает анализ ситуации по девяти показателям: смертность, связанная с потреблением наркотических и психотропных веществ, распространенность инфекционных заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков, классы виды и цены на наркотики психотропы, находящиеся в незаконном обороте, источники их поступления, социальная интеграция лиц, зависимых от психоактивных веществ.