Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует упразднить формулу «Роттердам+» в связи с началом действия нового рынка электрической энергии. Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики: условия и правила осуществления предпринимательской деятельности по оптовой поставке и передаче электрической энергии, постановления о покупке электрической энергии производителями, о формировании тарифов и т.д. В перечне документов, которые планируется отменить, также постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», более известное под названием «Роттердам+».

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Как сообщалось, принятый закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.