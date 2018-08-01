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Британская группа сняла клип в Припяти

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

Британская группа Suede сняла свой новый клип на песню Life Is Golden в зоне отчуждения ЧАЭС. Съемки проходили в Припяти.

«Здесь идет речь не о трагедии катастрофы, которая произошла много лет тому назад. Речь идет о непреодолимой силе жизни, которая поглотила покинутую людьми территорию», - прокомментировал клип режиссер Майк Кристи.

Группа Suede образовалась в Лондоне в 1989 году и считается одной из основательниц музыкального направления брит-поп, являясь одним из самых популярных коллективов в Британии последних десятилетий.


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