Порошенко заявил о готовности помиловать 11 россиян

Президент Петр Порошенко готов помиловать 11 россиян осужденных в Украине для освобождения украинских политзаключенных Кремля.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины в Трехсторонний контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко у себя в Фейсбуке.

"Уже 11 граждан РФ, осужденных в Украине за тяжкие преступления против нашего суверенитета, обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их обратно, в РФ в обмен на украинских политзаключенных. Хочу подчеркнуть, что эти граждане осуждены по очень тяжким статьям, в том числе за терроризм. Поэтому когда Кремль называет Олега Сенцова "террористом" по сфабрикованному ФСБ делом, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украине", - отметила она.

По ее словам, в тесной координации украинский омбудсмен Людмила Денисова, МИД, СБУ отрабатывают шаги для освобождения украинцев.

"Этот вопрос на постоянном контроле у президента Порошенко. Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов - граждан РФ, выразивших желание вернуться в Россию и которые написали соответствующие просьбы на своего президента Путина. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных. Напоминаю, пока нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 диверсантов, шпионов, террористов, воров. Нет ответа и на инициативу встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа", - отметила Геращенко.