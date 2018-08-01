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Украина может ввести санкции против российских издательств

Сегодня, 15:25 citynews.net.ua | Напечатать

Госкомтелерадио внес на рассмотрение правительства проект распоряжения Кабинета Министров Украины относительно применения санкций к российским издательствам, которые продуцируют и распространят продукцию антиукраинского содержания.

Как сообщает пресс-служба комитета, проект распоряжения разработан по поручению вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко.

«В течение последних трех лет Госкомтелерадио осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству. По результатам мониторинга составлен перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. По состоянию на 15 августа в перечень внесены 192 издания, выпущенных 35 российскими издательствами», - говорится в сообщении.

«Цель проекта – защитить национальные интересы, национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее экономическую самостоятельность, - отметил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак. - Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер. Эти издатели сознательно заключают договора с «создателями» текстов, направленных на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандирующих насилие и совершение террористических актов против Украины. Такая «литература» является составной гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. И ей нужно давать достойный отпор».

Также Червак отметил, что в случае принятия указанного распоряжения Кабинета Министров Украины ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции с территории государства-агрессора. Зато высвободившиеся рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Проектом распоряжения предусмотрено вынести вопрос о применении к определенным юридическим лицам персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины


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