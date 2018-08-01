Украинец покончил с собой в польской больнице

В городской больнице Ольштын на северо-востоке Польши совершил суицид 59-летний гражданин Украины.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Gazeta Olsztyńska.

По данным СМИ, в результате несчастного случая на полевых работах мужчине раздавило таз. По неофициальным сведениям, он подменял на работе своего больного брата.

В лечебном учреждении украинец провел несколько дней. Он якобы не имел страховки, денег на лечение и боялся депортации. Мужчина повесился в палате.

Правоохранители допросили персонал больницы. Никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной самоубийства. О смерти мужчины сообщили посольству Украины в Польше. Дело расследует прокуратура.