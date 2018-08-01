Суд вернул дело против «Гиви» в прокуратуру

Суд в Днепре вернул в прокуратуру дело против командира «командира» незаконного вооруженного формирования «Сомали», позывной «Гиви», Михаила Толстых, который считается погибшим. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Днепропетровской области, сообщает «Радио Свобода».

Своим решением суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, а решение Павлоградского горрайонного суда области от 5 апреля 2018 года о возвращении прокурору обвинительного акта в отношении гражданина Толстых – оставил без изменений.

В частности, в решении суда говорится, что, по данным Департамента контрразведки СБ Украины, 8 февраля 2017 года подозреваемый был убит неизвестными лицами в своем рабочем кабинете на базе незаконного вооруженного формирования «Сомали» в неподконтрольном украинской власти Донецке. «Данная информация должным образом не подтверждена, но и не опровергнута», – говорится в решении суда.