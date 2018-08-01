Более 1 тыс. торжественных мероприятий запланировано в Украине ко Дню Независимости

К обеспечению правопорядка во время празднования Дня независимости Украины будет задействовано полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщил заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

По его словам, к охране безопасности будут привлечены все подразделения Национальной полиции. Кроме того, для обеспечения правопорядка в эти дни будут привлекаться и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Во время мер безопасности будут привлекаться все силы полиции. Их координацию будут осуществлять ситуационные центры полиции, которые начнут работать уже 22 августа", - сообщил Фацевич.

По его словам, полиция готова противодействовать любым провокациям как накануне торжеств, так и во время их проведения