В Селидово на шахте травмировался горняк

В Селидово Донецкой области рабочий получил удар металлической плитой во время выполнения подземных работ в шахте «Украина».

Об этом сообщает пресс-служба Покровского отделения полиции.

Пострадавший — 37-летний житель Цукурино — получил удар плитой в лицо и был госпитализирован в травматологическое отделение Селидовской городской больницы.

По факту травмирования горняка открыто уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).