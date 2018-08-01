» » Совладельца одесского рынка «7 километр» отправили под домашний арест

Совладельца одесского рынка «7 километр» отправили под домашний арест

Сегодня, 10:39 citynews.net.ua | Напечатать

Совладельца одесского рынка «7 километр» отправили под домашний арестВиктору Добрянскому сообщено подозрение в противоправном завладении имуществом, отмывании денег и подделке документов, сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на информацию в реестре судебных решений. Добрянский является директором и учредителем ООО «Виктор Д», которому принадлежит 28,5% в ООО «Промтоварный рынок» («7 километр»).

Шевченковский суд Киева назначил ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест по месту жительства в Одессе.

По версии следствия, в мае 2014 года Добрянский, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, организовал подделку подписей своей матери Ирины Чернат в договоре об уступке доли в уставном капитале ООО «Виктор Д» путем ее купли-продажи и протоколе общего собрания участников, на основании которых проведена регистрация смены участников ООО «Виктор Д», в результате чего Добрянский завладел 100% уставного капитала.

В июне 2014 года «Виктор Д» переписали на Леонида Ипатенко и Романа Максименко, а затем снова оформили на Добрянского, в этом следователи усматривают признаки отмывания и легализации имущества.

В мае 2018 года судебно-почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписей на документах.

Добрянскому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. В 2017 году следствие также предполагало причастность Добрянского к финансированию и поддержке боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Однако спустя более полугода подозрение в этом ему не выдвинули.

2 августа суд арестовал уставный капитал ООО «ВИСА» в размере 1 млн грн, владельцем которого является Добрянский. Также арестованы два жилых дома и 68/100 торгово-бытового комплекса.

Кроме того, 19 июля сообщено о подозрении Роману Максименко, на которого было записано долю «Виктор Д». Сегодня он работает младшим инспектором батальона полиции охраны в Одесской области. Ему инкриминируют пособничество в противоправном завладении имуществом, отмывании денег. Суд также применил к нему круглосуточный домашний арест.

В январе 2018-го суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Леонидом Ипатенко, который числился вторым соучредителем ООО «Виктор Д». Ипатенко наказали штрафом в 425 тыс. грн.

На рынке «7 километр» уже не первый год корпоративные конфликты.

В декабре 2017 года совладелица рынка Ирина Чернат проиграла иск в первой инстанции о признании недействительным договора дарения акций компании Иванющенко. Она утверждала, что отступила 4,5% уставного капитала через давление и угрозы и ссылалась на зарегистрированное уголовное производство. Но суд решил, что ее требования будут обоснованы только, когда в деле появится обвинительный приговор.

На сегодня рынком «7 километр» (ООО «Промтоварный рынок») обладают Ирина Чернат (15%), ООО «Виктор Д» Виктора Добрянского (28,5%), ООО «Капитал Финанс М» Бориса и Татьяны Мельничук (28,5 %), а также кипрская компания Kittep Limited, ранее принадлежавшей сыну Иванющенко (27,5%).

«7 километр» - второй по величине оптово-розничный рынок после харьковского «Барабашово» и один из крупнейших в Восточной Европе. Площадь - 110 га.

Виктор Андреевич Добрянский ранее носил фамилию Чернат, но сменил ее на девичью фамилию матери после смерти своего деда в 2013 году – основателя рынка «7 километр» Виктора Леонтьевича Добрянского.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:20

На Луганщине полицейские разыскали и вернули родителям 10-летнего мальчика

Вчера, 17:47

Жуткое ДТП в Запорожской области: Столкнулись автобус и КамАЗ. Погибли 4 детей и 1 взрослый

Вчера, 17:41

В Лисичанске задержали мужчину, который совершал разбойные нападения на женщин

Вчера, 16:23

На Донбассе ликвидировали боевика батальона «Восток»

Вчера, 15:57

Бумажные справки переселенца могут стать пластиковыми

Вчера, 15:15

Наемники с Северного Кавказа запугивают жителей ОРДЛО

Вчера, 14:56

В сети появились первые фото украинской САУ «Богдана»

Вчера, 14:07

На Луганщине проверят электросирены

Вчера, 13:59

Под Новотошковским подорвались двое украинских солдат

Вчера, 13:38

Хуг и Муженко обсудили повышение безопасности в Донбассе

Вчера, 13:18

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Вчера, 12:50

В Попаснянский район привезли гуманитарную помощь

Новости Украины:

Сегодня, 10:39

Совладельца одесского рынка «7 километр» отправили под домашний арест

Вчера, 18:12

Макрон просил Путина срочно освободить Сенцова

Вчера, 17:47

Жуткое ДТП в Запорожской области: Столкнулись автобус и КамАЗ. Погибли 4 детей и 1 взрослый

Вчера, 17:21

В Киеве на Майдане ищут взрывчатку

Вчера, 16:18

В Хмельницком женщина сдала своих детей в аренду для попрошайничества

Вчера, 15:56

В Киеве на «Лысой горе» нашли 54 противотанковые мины

Вчера, 15:14

Климкин: Сенцов находится на грани жизни и смерти

Вчера, 14:52

Ребров может возобновить тренерскую карьеру

Вчера, 14:00

В Киевском зоопарке продолжается масштабная реконструкция

Вчера, 13:40

Для живущих в Польше украинцев начали проводить бизнес-конференции

Вчера, 13:20

Турчинов: В Азовском море нужна корабельно-катерная группа

Вчера, 12:56

Старший следователь ГПУ попался на взятке в $50 тысяч

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 