Совладельца одесского рынка «7 километр» отправили под домашний арест

Виктору Добрянскому сообщено подозрение в противоправном завладении имуществом, отмывании денег и подделке документов, сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на информацию в реестре судебных решений. Добрянский является директором и учредителем ООО «Виктор Д», которому принадлежит 28,5% в ООО «Промтоварный рынок» («7 километр»).

Шевченковский суд Киева назначил ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест по месту жительства в Одессе.

По версии следствия, в мае 2014 года Добрянский, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, организовал подделку подписей своей матери Ирины Чернат в договоре об уступке доли в уставном капитале ООО «Виктор Д» путем ее купли-продажи и протоколе общего собрания участников, на основании которых проведена регистрация смены участников ООО «Виктор Д», в результате чего Добрянский завладел 100% уставного капитала.

В июне 2014 года «Виктор Д» переписали на Леонида Ипатенко и Романа Максименко, а затем снова оформили на Добрянского, в этом следователи усматривают признаки отмывания и легализации имущества.

В мае 2018 года судебно-почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписей на документах.

Добрянскому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. В 2017 году следствие также предполагало причастность Добрянского к финансированию и поддержке боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Однако спустя более полугода подозрение в этом ему не выдвинули.

2 августа суд арестовал уставный капитал ООО «ВИСА» в размере 1 млн грн, владельцем которого является Добрянский. Также арестованы два жилых дома и 68/100 торгово-бытового комплекса.

Кроме того, 19 июля сообщено о подозрении Роману Максименко, на которого было записано долю «Виктор Д». Сегодня он работает младшим инспектором батальона полиции охраны в Одесской области. Ему инкриминируют пособничество в противоправном завладении имуществом, отмывании денег. Суд также применил к нему круглосуточный домашний арест.

В январе 2018-го суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Леонидом Ипатенко, который числился вторым соучредителем ООО «Виктор Д». Ипатенко наказали штрафом в 425 тыс. грн.

На рынке «7 километр» уже не первый год корпоративные конфликты.

В декабре 2017 года совладелица рынка Ирина Чернат проиграла иск в первой инстанции о признании недействительным договора дарения акций компании Иванющенко. Она утверждала, что отступила 4,5% уставного капитала через давление и угрозы и ссылалась на зарегистрированное уголовное производство. Но суд решил, что ее требования будут обоснованы только, когда в деле появится обвинительный приговор.

На сегодня рынком «7 километр» (ООО «Промтоварный рынок») обладают Ирина Чернат (15%), ООО «Виктор Д» Виктора Добрянского (28,5%), ООО «Капитал Финанс М» Бориса и Татьяны Мельничук (28,5 %), а также кипрская компания Kittep Limited, ранее принадлежавшей сыну Иванющенко (27,5%).

«7 километр» - второй по величине оптово-розничный рынок после харьковского «Барабашово» и один из крупнейших в Восточной Европе. Площадь - 110 га.

Виктор Андреевич Добрянский ранее носил фамилию Чернат, но сменил ее на девичью фамилию матери после смерти своего деда в 2013 году – основателя рынка «7 километр» Виктора Леонтьевича Добрянского.