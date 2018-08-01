В Хмельницком женщина сдала своих детей в аренду для попрошайничества

Правоохранители в Хмельницком задержали женщину, которая сдала в аренду для попрошайничества двух своих сыновей, - сообщает пресс-служба полиции в регионе.

Отмечается, что 32-летняя уроженка Винницкой области за 15 тысяч гривен согласилась сначала на 3 дня, а потом с продолжением соглашения и, соответственно, оплаты, сдать двух своих детей двух и шести лет в аренду для попрошайничества на территории соседней области.

Женщина с недавних пор проживала в Хмельницком вместе с детьми и сожителем.

Задержали горе-мать во время получения части средств в размере 5000 гривен. Также злоумышленница написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет. Самим мальчикам она сказала, что дети едут в летний лагерь.

Детей забрали на обследование в больницу. Им ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении и избрания ей меры пресечения.