Климкин: Сенцов находится на грани жизни и смерти

Климкин: Сенцов находится на грани жизни и смертиСегодня, 15:14
Незаконно удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
«Сегодня 89-день голодовки Олега Сенцова, заключенного РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое», – отметил он.
Климкин подчеркнул, что как человек и гражданин Украины просит всех поддержать Олега и требовать от России освобождения Сенцова. «Солидарность не имеет границ, а жизнь человека – имеет», – подытожил министр.