Климкин: Сенцов находится на грани жизни и смерти

Незаконно удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Сегодня 89-день голодовки Олега Сенцова, заключенного РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое», – отметил он.

Климкин подчеркнул, что как человек и гражданин Украины просит всех поддержать Олега и требовать от России освобождения Сенцова. «Солидарность не имеет границ, а жизнь человека – имеет», – подытожил министр.