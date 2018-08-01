В Киевском зоопарке продолжается масштабная реконструкция. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщается, в октябре посетители Киевского зоопарка смогут ознакомиться с первыми результатами его масштабной реконструкции. В частности, будут открыты три озера, расположенные возле центрального входа.

В частности, будет открыто декоративное озеро слева от входа, с водопадом и водным каскадом, возле которого будет обустроен сад камней, также там планируют высадить редкие растения. Кроме того, справа от входа завершается реконструкция второго озера - для пеликанов - глубиной 2,4 м. На его берегах сооружается здание для зимовки пеликанов, которое будет декорировано в виде скалы. Третье озеро - для карпов, с углублением для зимовки рыб, водными растениями для естественной очистки и беседкой. На берегу карпового озера построен амфитеатр. Здесь будут проходить лекции, презентации, встречи. Всего в Киевском зоопарке ежегодно проводится около 90 образовательных мероприятий.

Все три озера имеют мощную систему очистки. Естественное очищение будет осуществлять биологическое плато из растений и камней. В то же время уже смонтирована система, которая будет отбирать из озер загрязненную воду, осуществлять механическую очистку, а затем пропускать воду через ультрафиолетовое излучение. Свежая вода будет поступать в озера со специально пробуренных артезианских скважин. Грязь будет спускаться в канализацию, а остатки отфильтрованной воды используются для полива зеленых насаждений в зоопарке. Такая современная и практически безотходная система есть далеко не в каждом европейском зоопарке.

"Киевский зоопарк никто не проектировал и не строил с таким комплексным подходом и с таким вниманием к комфорту животных, как это происходит сейчас", - отметил Непоп.

Кроме озер, проводится строительство новой входной группы на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Будет обустроена площадь, где будут встречаться экскурсионные группы, рядом - фудкорт, магазин сувениров, туалеты, камеры для хранения вещей и большой аквариум. Аквариум с рыбами и фудкорт могут работать допоздна, в отличие от зоопарка, где звери после заката переходят в ночной режим или ложатся спать, поэтому основные экспозиции зоопарка закрываются в 18 часов, а зимой - еще раньше.

Рядом с новым входом предстанет новый отдел приматов с зимними и летними вольерами, которые отвечают современным требованиям содержания животных и позволяют создать интересные экспозиции. Также строится универсальный вольер для временных экспозиций или смешанных видов животных. Эти объекты будут завершены в следующем году.

Директор зоопарка Кирилл Трантин отметил, что благодаря сохранившейся экосистеме этот "зеленый оазис в центре города уже стала убежищем для многих городских животных - здесь гнездятся аисты, прилетающие утки переждать сезон охот, прибегают белки". Зоопарк, по словам Тарантина, превращается в уютный природный дом для животных и комфортное место отдыха киевлян и гостей Киева.