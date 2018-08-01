Названа самая опасная профессия в Украине

В Украине с начала 2018 года в связи с несчастными случаями на производстве пострадало более 2 тыс. человек. К сожалению, 173 погибло. И первенство по несчастным случаям принадлежит водителям

Тройку лидеров этой печальной статистики возглавила Днепропетровская область (14%), второе место заняла Донецкая область, но а на третьем месте разместился Киев. Большинство украинцев, которые получили травмы на производстве, живут именно в этих регионах, информирует news.enovosty.com.

Отметим, что 129 человек, которые получили травмы в несчастных случаях производственного характера, при этом были за рулем. На втором месте — горнорабочие очистного забоя, их было травмировано 65 человек. А третье место заняли проходчики.

Основными причинами происшествий в основном были: не соблюдение инструкции по охране труда, игнорирование своих прямых должностных обязанностей и Правил дорожного движения.

Эксперты рекомендуют водителям перед поездкой проверить свое транспортное средство, чтобы в нем работали тормоза, габаритные огни, чтобы не подвергать риску и себя и всех участников движения. На дороге же необходимо соблюдать дистанцию. Именно несоблюдение этого требования часто становиться причиной столкновения, особенно на светофорах и нерегулируемых пешеходных переходах. Также к ДТП на дорогах приводят и разговоры по мобильному телефону. И, разумеется, не нужно садиться за руль в нетрезвом состоянии.