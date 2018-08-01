На Львовщине сотрудница банка украла у клиентов 4 миллиона

Сотрудники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно со следователями полиции Львовщины под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили руководителя районного отделения одного из банков Львовщины, которая присвоила четыре миллиона гривен граждан, сообщает отдел коммуникации областного главка.

Правоохранители установили, что в течение 2017 года 51-летняя сотрудница банка получила от клиентов средства для внесения на счет и заключение договоров банковского вклада. Когда клиенты обратились в кассу банковского учреждения, выяснилось, что в действительности никаких счетов открыто не было. Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения.

В ходе уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали факты завладения средствами граждан. В частности, сотрудница банка присвоила 75 400 долларов США и 56 600 евро, что по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило 4 миллиона гривен.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Галицким районным судом Львова сотруднице банка избрана мера пресечения в виде ареста, как альтернатива - залог в размере 6 млн 864,4 тыс. гривен.