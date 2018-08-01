В Украине создадут сеть центров поддержки предпринимательства

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) совместно с областными государственными администрациями к 2020 году создадут сеть центров поддержки предпринимательства в соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает "Урядовий портал".

По словам первого заместителя главы МЭРТ Максима Нефедова, важно наладить обратную связь с регионами в отношении потребностей малых предпринимателей.

"Важно начинать превращать результаты работы с проектами международной технической помощи в устойчивые инструменты государственной политики, ведь до сих пор много проектов в сфере развития предпринимательства финансируется за средства международных доноров. Крайне важно также наладить обратную связь с регионами в отношении потребностей малых предпринимателей, что будет залогом наработки эффективных решений в этом направлении",- заявил Нефьодов.

Сообщается, что центры поддержки предпринимательства будут предоставлять базовый уровень бесплатной информационной и консультативной поддержки. В частности, центры будут информировать о доступных программах поддержки МСП, проводить образовательные мероприятия.

Также МЭРТ планирует создать информационный портал для предпринимателей на базе официального сайта министерства и реализовать "пилотный" проект о внедрении механизма частичных кредитных гарантий.