Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил народного депутата Украины Надежду Савченко под арестом до 7 сентября 2018 года.

Об этом сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает УНН.

"Апелляционные жалобы ... удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева ... отменить. Постановить новое решение, которым ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ, согласованное с прокурором военной прокуратуры ... о продлении срока действия меры пресечения Савченко, удовлетворить. Продлить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно до 7 сентября 2018", - огласил решение судья Присяжнюк.

При этом суд оставил без удовлетворения ходатайство о взятии Савченко на поруки.