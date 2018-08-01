В Киеве мужчина изрезал лицо женщине

В среду, 8 августа, в Киеве на улице Архитектора Вербицкого, 28 ранили женщину. Нападающий мужчина порезал ей лицо.

Инцидент случился около 20:30.

Об этом «Информатору» стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, женщина 25-30 лет, была у себя в квартире. К ней в гости пришел молодой человек, который недавно вышел из тюрьмы. У них произошел конфликт, в ходе которого гость достал нож и нанес удар по лицу. После этого нападавший убежал.

Пострадавшая получила ранение щеки, ее госпитализировали в больницу. Предварительно, мужчину задержали неподалеку. Что стало причиной такого поступка — установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.