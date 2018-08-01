На Волыни во время празднования свадьбы отравились 15 человек

В Волынской областной 15 человек отравились после употребления пищи в ресторане «Усадьба на источниках» Киверцовского района, сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Минздрава.

В течение 7 августа в Волынскую областную инфекционную больницу обратились 15 человек с проявлениями острой кишечной инфекции.

В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе «Усадьба на источниках» Киверцовского района Волынской области.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.