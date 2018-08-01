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В Киеве задержали группу иностранцев по подозрению в грабежах и разбойных нападениях

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве во время проведения операции "Мигрант" совместно с оперативниками Днепровского управления полиции и сотрудниками полка полиции особого назначения №1 задержали трех человек по подозрению в ограблении авто.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

Как сообщается, в милицию обратилась киевлянка с заявлением о том, что на улице Шумского ее ограбили.

Потерпевшая сообщила, что двое неизвестных подбежали к автомобилю и забрали сумку из салона, в которой находились документы и деньги. Забрав награбленное, нападавшие сели в авто и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители задержали подозреваемого.

В частности, было выяснено, что злоумышленники передвигались на автомобилях с иностранной регистрацией и грабили прохожих.

Злоумышленниками оказались трое иностранцев, 1978, 1986 и 1990 годов рождения.

Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

"Всех троих задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.


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