Царев опроверг информацию о своем убийстве

Бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев опроверг информацию о своей смерти. Об этом передает «Крым Реалии».

«Меня хоронили больше десятка раз, выкладывали даже фотографии меня мертвого. Вообще нет ничего удивительного в том, что в очередной раз разгоняют такие фейки ... Раз в полгода меня хоронят», — сказал Царев в комментарии журналистам.

Он добавил, что находится в аннексированной Ялте.

Информацию об убийстве Царева 8 августа распространил в Facebook журналист телеканала «Интер» Руслан Смещук. Впоследствии он удалил пост, написав о том, что информация о смерти Царева не подтвердилась.

В 2014 году Царев называл себя «спикером парламента Новоросссии» и призывал голосовать на незаконном референдуме в поддержку группировок «ДНР/ЛНР».