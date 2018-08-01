Во Львове 18-летний водитель устроил смертельное ДТП

Во Львове, на улице Пасечная, вчера, 7 августа, в 21:23 автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на странице в Facebook.

Как сообщается, в результате аварии погибла 70-летняя женщина, еще одна женщина и 11-летний мальчик - госпитализированы.

Вместе с тем, согласно информации департамента гражданской защиты ЛОГА, от полученных травм на месте происшествия погибла 70-летняя женщина, 33-летняя женщина с ссадинами лобной области и закрытой травмой живота, а также 11-летний мальчик с травмами грудной клетки и живота, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.