В Закарпатской области подстрелили начальника погранзаставы

В селе Большой Бычков Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы.

Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net, ссылаясь на данные полиции.

Указано, что сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили 7 августа около 19:00 вечера. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, был избит майор, начальник пограничной заставы.

В Главном управлении национальной полиции сообщили, что на место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что произошел конфликт между начальником погранзаставы 1989 года рождения и 2 местными жителями. Полиция установила личности участников конфликта - это житель села Большой Бычков, 1994 года рождения, и житель Рахова, 1981 года рождения.

Сейчас причина конфликта выясняется. Во время него человек из Рахова выстрелил в пограничника из оружия с резиновыми пулями "Вий", которое официально зарегистрировано. Мужчина совершил два выстрела, в результате чего работник пограничной службы получил ранения.

Врачи диагностировали, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 345 Уголовного кодекса, а именно умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Участники конфликта задержаны в порядке статьи 208 УПК, их взяли под стражу на трое суток, а дальше следователи готовят представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.