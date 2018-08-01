» » В Закарпатской области подстрелили начальника погранзаставы

В Закарпатской области подстрелили начальника погранзаставы

Сегодня, 10:41 citynews.net.ua | Напечатать

В селе Большой Бычков Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы.

Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net, ссылаясь на данные полиции.

Указано, что сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили 7 августа около 19:00 вечера. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, был избит майор, начальник пограничной заставы.

В Главном управлении национальной полиции сообщили, что на место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что произошел конфликт между начальником погранзаставы 1989 года рождения и 2 местными жителями. Полиция установила личности участников конфликта - это житель села Большой Бычков, 1994 года рождения, и житель Рахова, 1981 года рождения.

Сейчас причина конфликта выясняется. Во время него человек из Рахова выстрелил в пограничника из оружия с резиновыми пулями "Вий", которое официально зарегистрировано. Мужчина совершил два выстрела, в результате чего работник пограничной службы получил ранения.

Врачи диагностировали, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 345 Уголовного кодекса, а именно умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Участники конфликта задержаны в порядке статьи 208 УПК, их взяли под стражу на трое суток, а дальше следователи готовят представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:35

Военкоматы готовятся к осеннему призыву в ВСУ

Сегодня, 14:32

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:08

«Депутат ЛНР» вместо пенсии в Украине получил 8 лет тюрьмы

Сегодня, 12:57

В Лисичанске хотят повысить плату за вывоз мусора

Сегодня, 12:56

Пиротехники разминировали местность в двух районах Луганской области

Сегодня, 11:57

«ДНР» пятый месяц держит в плену мать экс-полицейского

Сегодня, 11:37

Под Администрацией Президента родные военнопленных требуют освобождения своих родственников

Сегодня, 10:59

В Луганской области пытаются сдержать тарифы на воду

Сегодня, 10:23

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Сегодня, 10:20

Луганская таможня ГФС за январь-июль текущего года перечислила в бюджет 526,5 млн грн

Сегодня, 08:59

Боевики за сутки 36 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Вчера, 19:27

Боевики за день 6 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины:

Сегодня, 14:35

Военкоматы готовятся к осеннему призыву в ВСУ

Сегодня, 13:59

Заробитчане увеличили переводы в Украину почти на треть

Сегодня, 13:30

В Украине сократилось число несчастных случаев на производстве

Сегодня, 12:53

В Киеве будут судить чиновника ГФС за взятку в 20 тыс. долларов

Сегодня, 11:57

«ДНР» пятый месяц держит в плену мать экс-полицейского

Сегодня, 11:33

Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Сегодня, 10:59

Во Львове 18-летний водитель устроил смертельное ДТП

Сегодня, 10:41

В Закарпатской области подстрелили начальника погранзаставы

Сегодня, 09:03

В Житомире заключенных кормили мясом с сальмонеллезом

Вчера, 20:26

Над Днепром поднялось ядовитое облако азотной кислоты

Вчера, 19:57

Клыха вернули из психбольницы в колонию

Вчера, 19:29

После падения с велосипеда скончался вице-мэр Каменского

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 